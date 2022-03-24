Владимирские дорожники готовятся приступить к реализации национального проекта «Безопасные и...

Владимирские дорожники готовятся приступить к реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в областном центре - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Работы планируется начать с 1 апреля 2022 года. Контроль за качеством проводимых работ, как и ранее, будет вести не только заказчик, на которого по закону возложена претензионная работа с подрядными организациями по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», но и с привлечением депутатов, экспертов, общественных активистов, жителей города.Кроме того, на 2022 год запланирована масштабная проверка состояния всех участков улично-дорожной сети города Владимира, отремонтированных по нацпроекту в 2019-2021 годах. Результаты обследования будут занесены в государственную систему оперативного управления «Эталон».По 14 объектам уже заключены контракты: ул. Большая Московская (от ул. Златовратского до ул. Чехова), ул. Большая Московская (от д. № 1 по ул. Большая Московская до ул. Музейной), ул. Большая Нижегородская (от д. № 71 до д. № 77), ул. Добросельская (от Суздальского проспекта до ул. Егорова), Рокадная дорога (от д. № 41 по ул. Полины Осипенко до ул. Усти-на-Лабе), ул. Тракторная (от ул. Асаткина до ул. Северная), ул. Институтский городок, мкр. Юрьевец (от ул. Славная до д. № 3-а по ул. Михалькова), ул. Казарменная (от ул. МОПРа до Ново-Ямского переулка), ул. Погодина (от ул. Добросельской до Красносельского проезда), Юрьев-Польское шоссе (от д. № 133 по ул. Горького до автомобильной дороги «Юрьев-Польское шоссе — Сновицы»), Московское шоссе (от д. № 79-з по пр. Ленина до ул. Верхняя Дуброва), ул. Гагарина (от д. № 7 по ул. Гагарина до Манежного тупика), ул. Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Лыбедской магистрали), участок автодороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово»/Ладога-Лунево.Фото: freepik