На мероприятии также присутствовали общественники, руководители организаций и учреждений, представители территориальных органов власти.

Врио губернатора Александр Авдеев отчитался перед депутатами Законодательного Собрания Владимирской области. На мероприятии также присутствовали общественники, руководители организаций и учреждений, представители территориальных органов власти.По разным оценкам на мероприятие собралось от 400 до 500 человек. Первым на сцену актового зала вышел предедатель ЗакСобрания Владимир Киселев. Он объявил, что сегодня парламент заслушает итоги работы обладминистрации. После соблюдения некоторых формальностей Александр Авдеев начал своё выступление.«В прошлом году объём инвестиций составил 103,8 млрд рублей, что составляет 105,5% к уровню 2020 года. Доходы бюджета выросли на 27% и превысили 109,2 млрд рублей, расходы – 98,4 млрд рублей. Отремонтировано 134,8 км дорог, введены в эксплуатацию две школы во Владимире и в Камешково», - рассказал глава региона.Дан старт модернизации медицины на сумму в 1,2 млрд рублей. Полностью выполнены все социальные обязательства на 30 млрд рублей. Получен инфраструктурный кредит. С Минфином заключено соглашение на 5,6 млрд рублей.«Если состояние экономики внушало оптимизм, то качество управления, наоборот, вызывало тревогу и нарекания как со стороны граждан и правоохранительных органов. Наша задача – учесть все ошибки, сделать выводы, в том числе кадровые, и двигаться дальше», – добавил Александр Александрович.В нынешней непростой ситуации каждому субъекту будут предоставлены ссуды в размере 10% от общего объёма доходов областного бюджета. Для Владимирской области сумма может составить 8,1 млрд рублей.«Вдобавок мы получим отсрочку по выплатам бюджетных кредитов, для нашего субъекта это ещё 135 млн рублей. Дополнительно планируется проиндексировать и федеральные дотации на выравнивание бюджетов. С нашей стороны предприняты и продолжают совершенствоваться меры стабилизации экономики», - уточнил врио губернатора.Александр Авдеев наметил амбициозную задачу – обратить сложные обстоятельства в новые возможности развития.«Необходимо преодолеть дефицит энергетических мощностей. По электричеству они составляют порядка 100 мегаватт. В планах -совершенствовать социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуру. В прошлом году мы подписали 17 инвестсоглашений на 43 млрд рублей. Вложения позволят создать более 4000 рабочих мест, но нам надо 150-200 млрд новых инвестиций. Для этого нужно вкладываться в развитие инфраструктуры промышленных площадок и конечно сделать бизнес-среду максимально благоприятной», - обратился к присутствующим Александр Авдеев.Для удержания и привлечения кадров более глубокого подхода требует строительная отрасль. Регион должен ежегодно вводить в эксплуатацию не менее миллиона квадратных метров жилья.«Запрос на импортозамещение сформировал наши цели в развитии АПК. Мы ежегодно должны наращивать 10-15% производства сельхозпродукции», – констатировал Александр Александрович.Также среди ключевых задач – возведение инфекционного госпиталя, повышение прозрачности закупок льготных лекарств и ответственность за работу с пациентами.«Региону необходим медицинский ВУЗ. За полгода мы резко сократили количество отсроченных рецептов. Проблему с льготными лекарствами мы обязательно решим. Отдельное спасибо медикам за их труд во время пандемии. Если кто-то хотел услышать какие-то обещания по реализации крупных проектов, то было бы безответственно говорить о них, не имея каких-то конкретных решений. Буду честно трудиться на благо Владимирской области. Готов выслушать и помочь каждому», - резюмировал глава региона.Далее спикер ЗС Владимир Киселёв объявил 30-минутный перерыв. Депутаты переместились в зал заседаний, после чего работа регионального парламента продолжилась в привычной обстановке.