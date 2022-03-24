Владимирские и севастопольские школьники устроили совместный флешмоб в честь того, что 8 лет назад полуостров Крым вернулся в «родную гавань».

Владимирские и севастопольские школьники устроили совместный флешмоб в честь того, что 8 лет назад полуостров Крым вернулся в «родную гавань».Знаковая датаЮные севастопольцы, которые застали грандиозные события «русской весны» за изучением азбуки, сейчас - подростки с активной гражданской позицией. Для них годовщина воссоединения Крыма с Россией - праздник не менее значимый, чем День Победы. Потому предложение владимирских сверстников провести совместное онлайн-мероприятие, посвящённое торжественной дате, они восприняли с энтузиазмом.Телемост, перекинутый через добрую тысячу километров, соединил 2 общеобразовательные школы, у которых одинаковые номера (№ 49). Одна, ученики и педагоги которой выступили инициаторами контакта, располагается в столице нашего региона, а вторая - в Городе-герое Севастополе.- Телемост стал главным событием тематической недели, во время которой в школе провели фоточеллендж «Крым под солнцем России», конкурс чтецов и специальные уроки о памятном воссоединении и современной жизни в наших городах, - рассказывает директор владимирской школы № 49 Светлана Подшибякина.Продуктивное партнёрствоВо владимирской школе признаются, что провели подобное мероприятие впервые. Телемост назвали просто и символично - «Звонок другу». Ребята в режиме онлайн рассказали о богатой истории родных городов, благо владимирцам и севастопольцам есть чем гордиться. Кроме того, они представили свои учебные заведения, такиеразные и похожие одновременно.Владимирские ученики рассказали, что их школа - одна из самых современных в городе. Её построили совсем недавно - в 2018 году. В распоряжении ребят - самое современное и высокотехнологичное оборудование, которое делает образовательный процесс увлекательным и динамичным. В свободное от учёбы время владимирские ребята посещают школьные кружки. Например, осваивают азы театрального искусства, оттачивают меткость в лазерном тире или укрепляют мышцы на скалодроме.Дети познакомились - сейчас на расстоянии, но в будущем возможны и личные встречи, обмены и поездки, например, в каникулы. А пока школы продолжат партнёрство, в том числе в форматах новых телемостов, а также совместных конференций и конкурсов.- Надеемся, что мы сможем и в дальнейшем сотрудничать с этим учреждением. Можем обмениваться интересными делами, наработками, проводить разные конференции. Я думаю, что этот опыт будет очень интересным, - говорит директор владимирской школы.Завершая мероприятие, владимирские и севастопольские ребята устроили трогательный челлендж - символически передали друг другу воздушные шары, цветовая гамма которых соответствовала русскому триколору. Кроме того, дружбу закрепили совместным танцевальным флешмобом «Современные дети». Синхронные, заранее отрепетированные движения танца, начинались в заснеженном Владимире и продолжались в обласканном тёплыми лучами солнца Севастополе, наглядно демонстрируя единство всех уголков нашей необъятной Родины.