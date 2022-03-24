Режиссер Никита Михалков будет транслировать правду.
Режиссер Никита Михалков будет транслировать правду.
Режиссер Никита Михалков поддержал президента Владимира Путина
и российских военных после начала спецоперации на Украине. Кинематографист заявил,
что решение властей нашей страны – это единственный выход из ситуации, которую
он считает тупиковой.
Позицию Никиты Михалкова осудили на Украине. Генпрокурор
Незалежной даже объявил о заочном аресте режиссера. А накануне Никиту Сергеевича
включили в список персон, которым запрещен въезд в Латвию.
Впрочем, порицаемый за рубежом кинематографист не унывает. На
родине Михалковым очень довольны. Так, например, помощник президента России Владимир
Мединский считает, что режиссер занимается важной "подвижнической работой",
выпуская авторский проект "Бесогон ТВ".
По словам политика, программу Никиты Михалкова надо переводить
на иностранные языки и публиковать во всех соцсетях. Мединский уверен, что
проект кинематографиста будет транслировать всему миру правду. Помощник
президента напомнил, что на данный момент российские телеканалы, вещающие для
зарубежной публики, "уничтожены" во многих странах. Дескать, у Михалкова важная миссия.
"Переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде", – сказал о выпусках "Бесогона" Мединский.
Добавим, Никита Михалков создал "Бесогон ТВ" 11
лет назад. Это авторская программа, в которой режиссер высказывает свое мнение
по тем или иным вопросам. Проект кинематографиста транслируют каналы "Спас"
и "Россия 24", а также он доступен на "Ютуб".