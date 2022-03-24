Режиссер Никита Михалков будет транслировать правду.

Режиссер Никита Михалков будет транслировать правду.Режиссер Никита Михалков поддержал президента Владимира Путинаи российских военных после начала спецоперации на Украине. Кинематографист заявил,что решение властей нашей страны – это единственный выход из ситуации, которуюон считает тупиковой.Позицию Никиты Михалкова осудили на Украине. ГенпрокурорНезалежной даже объявил о заочном аресте режиссера. А накануне Никиту Сергеевичавключили в список персон, которым запрещен въезд в Латвию.Впрочем, порицаемый за рубежом кинематографист не унывает. Народине Михалковым очень довольны. Так, например, помощник президента России ВладимирМединский считает, что режиссер занимается важной "подвижнической работой",выпуская авторский проект "Бесогон ТВ".По словам политика, программу Никиты Михалкова надо переводитьна иностранные языки и публиковать во всех соцсетях. Мединский уверен, чтопроект кинематографиста будет транслировать всему миру правду. Помощникпрезидента напомнил, что на данный момент российские телеканалы, вещающие длязарубежной публики, "уничтожены" во многих странах. Дескать, у Михалкова важная миссия."Переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде", – сказал о выпусках "Бесогона" Мединский.Добавим, Никита Михалков создал "Бесогон ТВ" 11лет назад. Это авторская программа, в которой режиссер высказывает свое мнениепо тем или иным вопросам. Проект кинематографиста транслируют каналы "Спас"и "Россия 24", а также он доступен на "Ютуб".