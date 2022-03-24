24 марта 2022 года православные верующие отмечают церковный праздник в честь памяти Новгородского архиепископа Евфимия. В народе эта дата получила название Ефимов день, заря-кукушка.

24 марта 2022 года православные верующие отмечают церковный праздник в честь памяти Новгородского архиепископа Евфимия. В народе эта дата получила название Ефимов день, заря-кукушка.ИсторияЧтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Жил Евфимий в XV веке, происходилродом из семьи священника и в миру звался Иоанн. Долгое время его родителине могли иметь детей, и обещали отдать свое чадо на служение Господу. В15 лет Иоанн принял монашеский постриг и получил имяЕвфимий.Он вел добродетельную жизнь, за что былизбран экономом епископа, потом игуменом монастыря, а в 1429 году Новгородскимархиепископом. За время своего архиерейства занимался строительством ивосстановлением храмов, особенно тех, которые пострадали после пожаров.Что нельзя делатьВ этот церковный праздник нельзя обижать кошек, особенно с котятами, иначе настигнет беда. Нельзя 24 марта спрашивать у кукушки, сколько жить осталось. Нельзя продаватьяйца. Считалось, что это принесет неудачи продавцу и покупателям. Нельзяоставлять маленьких детей нянькам и родственникам – ребенок вырастет капризным.Запрещается в этот православный праздник трогать березы в лесу – с этого дня у них начинается сокодвижение идеревья лучше не беспокоить.Приметы и традицииВ этот церковный праздник, если вы идете в лес, возьмите с собойкошелек с мелкими монетами. Как только услышите "ку-ку", сразу потряситекошельком так, чтобы монетки в нем зазвенели. Это верный и действенный обряд наденежное благополучие.Заметить 24 марта мышей на полях, – примета неурожайного года.В Ефимов день журавли стремительно и близко к земле летят, – кненастью.Вороны 24 марта уселись на землю, – похолодает, на ветках дерева сидят, –задождит, на верхушке, – к потеплению.Лебеди в день Ефима плавают в пруду, – впереди солнечные и теплые дни.Сновидение в ночь на 24 марта – пустое.