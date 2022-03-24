Он пожелал коллеге успехов.

Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов прокомментировал главы региона Александра Авдеева. Итоги работы за 2021 год он подвел 24 марта во время заседания Законодательного Собрания.«Доклад хорошо структурирован. Не было забегания вперед или шапкозакидательства. Ставились конкретные задачи. Все основные моменты высвечены очень неплохо. На мой взгляд впереди кропотливая и настойчивая работа. У Александра Александровича есть все качества, которые необходимы — хорошее образование, опыт, который он получил работая в Государственной думе, в руководстве Обнинска и Калужской губернии. Хотелось бы пожелать ему успехов», — высказал своё мнение Николай Виноградов.