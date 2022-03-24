Главная тема дня: глава региона Александр Авдеев сегодня выступил с отчетом перед Законодательным...

Главная тема дня: глава региона Александр Авдеев сегодня выступил с отчетом перед Законодательным собранием Владимирской области.В зале также присутствовали сенаторы и депутаты Госдумы, областные чиновники, главы муниципалитетов, представители промышленных предприятий региона. Врио губернатора подвел социально-экономические итоги 2021-го года и рассказал о задачах, которые стоят перед регионом в этом году - это повышение уровня доходов жителей региона, укрепление системы здравоохранения, развитие экономической сферы. Сейчас разрабатывается второй пакет мер для поддержки предприятий. В качестве главных проблем Александр Авдеев отметил отток кадров из региона, недостаточные темпы строительства жилья, ситуацию с общественным транспортом.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Проблему нужно решить в ближайшие несколько месяцев, мы предприняли шаги по закупке новой техники, но помимо этого нужно выстроить еще отношения с перевозчиками, которые готовы работать на транспортных маршрутах, сделать эту систему экономически оправданной и устойчивой. Мы и дальше будем использовать инфраструктурные кредиты для обновления подвижного состава, но в целом должны найти грамотный баланс интересов частных перевозчиков и муниципальных предприятий.Каких еще проблем коснулся глава региона? Как оценили его выступление депутаты Заксобрания и Госдумы? Об этом в нашем итоговом выпуске, сразу после федеральных «Вестей».