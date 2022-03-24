Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев выступил с отчётом по итогам 2021 года. Любопытно, что в прошлом году после назначения он управлял регионом всего 3 месяца. То есть, по

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев выступил с отчётом по итогам 2021 года. Любопытно, что в прошлом году после назначения он управлял регионом всего 3 месяца. То есть, по сути, анализировать Авдееву пришлось деятельность своего предшественника – Сипягина. Выступление врио слушали депутаты Законодательного собрания. К ним присоединились руководители управлений федеральных ведомств, представители муниципалитетов, предприятий и