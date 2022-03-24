Развитие внутреннего туризма и путешествий по России, внимание к здоровому и сбалансированном...

Развитие внутреннего туризма и путешествий по России, внимание к здоровому и сбалансированном питанию населения – одна из актуальных государственных задач - сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Этой теме посвящена масштабная премия «Маршрут построен». Основная цель премии – открыть настоящую Россию, рассказать о самых интересных местах нашей огромной страны – от Калининграда до Чукотки, от Мурманска и до Дербента.10 марта завершился прием заявок от участников – всего их 671. Это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые вносят значительный вклад в развитие внутреннего туризма, представляя уникальность каждого региона, в том числе с гастрономической точки зрения.Представителям проекта Роcпотребнадзора «Здоровое питание» предстоит определить победителя в номинации «Самый полезный гастрономический маршрут». Сегодня в нее вошли 34 претендента, в числе которых 3 участника из Владимирской области:- Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня» (компания ООО «Наш колхоз»);- Районный фестиваль пельменей-2022 (МБУК Селивановского района Владимирской области «Селивановский районный Центр культуры и досуга»);- Юрьевская тоболка (МБУК «Районный центр культуры и досуга», Владимирская область; г. Юрьев- Польский).Народное голосование проходит по адресу: https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-gastronomicheskij-marshrut-goda-2022/ и продлится до 10 апреля. С одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки.Фото: freepik