Коллеги по фракции КПРФ удовлетворили его заявление о выходе.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Максим Шевченко сложил полномочия.Коллеги по фракции КПРФ удовлетворили его заявление о выходе. Поскольку Шевченко избран в региональный парламент по списку, то решение означает, что действующий лидер РПСС должен освободить кресло в ЗС.О своем выходе из фракции он заявил месяц назад. Причина - несогласие с позицией руководства компартии по вопросу сложившейся политической обстановки. Его место, по ходатайству политического объединения, может занять другой списочник, который баллотировался в 2018 году.Напомним, что лидер владимирских коммунистов Антон Сидорко ещё в ноябре просил коллегу сложить полномочия. По его мнению, пути КПРФ и народного избранника разошлись.