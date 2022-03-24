В горадминистрации ответили, что в настоящее время переименование улиц не входит в основные задачи топонимической комиссии.

Мэрия Владимира отказала партии «Родина» переименовать улицу Усти-на-Лабе в Донбасскую. Соответствующее письмо в адрес Андрея Шохина представитель политического объединения Магамед Ахматов.«Учитывая недружественную позицию властей чешского города-побратима Усти-над-Лабем, предлагаем топонимической комиссии рассмотреть вопрос о переименовании улицы Усти-на-Лабе в улицу Донбасскую. Расходы по оплате замены документов для горожан партия готова взять на себя», - сообщалось в письме.В горадминистрации ответили, что в настоящее время переименование улиц не входит в основные задачи топонимической комиссии. Основными причинами для переименования улиц является устранение дублирования названий в наименованиях улично – дорожной сети в пределах города и восстановление исторически сложившихся названий.Напомним, что ранее глава областной столицы об одностороннем разрыве братских отношений со стороны чешского муниципалитета.Партнёрские отношения длились с середины 1960-х годов. С 1975-го в областном центре есть улица Усти-на-Лабе, а парк «Дружба» назван в честь партнёрства Владимирской и Северо-Чешской областей. Многие десятилетия города обменивались делегациями по экономике, культуре и образованию.На фоне официального отказа лидер партии не угомонился. Он намерен попробовать вернуть улице историческое название – Электрозаводская.