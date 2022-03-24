С 14 марта по 1 апреля во Владимирской области на аэродроме в селе Добрынское проходит тренировочное десантирование спасателей МЧС. Парашютное и беспарашютное десантирование осуществляется

С 14 марта по 1 апреля во Владимирской области на аэродроме в селе Добрынское проходит тренировочное десантирование спасателей МЧС. Парашютное и беспарашютное десантирование осуществляется при необходимости высадки в труднодоступные места, куда не может пройти техника. Таким образом, спасатели не только сами попадают на место ЧС, но и доставляют врачей и кинологов. Максим Черняев, зам. начальника