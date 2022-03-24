На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. По данным Минобороны России, все идет в соответствии с планами.

На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. По данным Минобороны России, все идет в соответствии с планами.24 марта исполнился ровно месяц, как на Украине началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. Россия откликнулась на крик о помощи со стороны ДНР и ЛНР и вызвалась помочь соседям. Войска Донбасса при огневой поддержке ВС РФ успешно выполняют свои боевые задачи и продвигаются шаг за шагом в сторону цели.То, что сегодня происходит в мире, "величайший вызов в истории", заявил помощник президента России Владимир Мединский. Он отметил, что Запад толкает нашу страну к разрушению политической системы. Поэтому мы должны действовать согласно вызовам."На кону сегодня само существование России", — приводит слова Мединского РИА Новости.Директор СВР Сергей Нарышкин в свою очередь добавил, что на передовой борьбы с тоталитарно-либеральными режимами, которые лоббирует Запад, находятся российские военнослужащие, сообщает телеканал .Ранее Владимир Мединский поведал о ходе переговоров России и Украины. По его словам, украинская делегация согласилась признать нейтральный статус Незалежной, однако взамен они требуют дополнительные гарантии безопасности. Переговоры сторон продолжаются ежедневно.