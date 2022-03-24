В рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории области выполняется...

В рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории области выполняется комплекс превентивных мероприятий. В том числе они включают в себя разработку распорядительных документов, проведение проверок и инженерные мероприятия – распиловку и чернение льда - сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.На участке реки Клязьмы в городе Вязники в феврале были проведены мероприятия по распиловке льда в районе моста к Заречной зоне. А в эти дни на участке реки Пекши вблизи н.п. Золотуха Кольчугинского района проведено чернение льда.Данные мероприятия выполняются с целью ускорения процесса таяния льда на водоёме. Ландшафт на этом участке таков, что лёд нарастает и тает неравномерно, может обломиться, и в результате это приведёт к затору около моста через Пекшу. Чернение проведено силами администрации Ильинского сельского поселения: на поверхности льда распределено порядка 50 килограммов песка. Под лучами весеннего солнца процесс таяния льда пойдёт быстрее, и затора удастся избежать.Сейчас силы и средства территориальной подсистемы активно готовятся к безаварийному пропуску весеннего половодья. Завершается комплекс проверки сил и средств в муниципалитетах, в том числе с участием сотрудников Главного управления МЧС России по Владимирской области в комиссии. Ход весеннего половодья – на особом контроле ведомства.Фото: МЧС России по Владимирской области