18 марта текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от...

18 марта текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от заместителя директора одного из сетевых супермаркетов о том, что при приеме товара был похищен терминал сбора данных. Сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении кражи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурантка – 28-летняя местная жительница, была задержана.Женщина свою вину признала и пояснила, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, похитила портативный компьютер со встроенным сканером штрих-кода из корзины, стоявшей около кассы.Похищенное имущество муромлянка продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении 28-летней жительницы Мурома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Фото: https://stock.adobe.com/ru/