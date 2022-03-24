Квартиры сопровождаемого проживания - как альтернатива интернатам. В России первыми жителями таких...
<a href="https://33live.ru/novosti/24-03-2022-o-kvartirax-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-rasskazhet-lyubov-kac-predsedatel-oblastnoj-obshhestvennoj-organizacii-ardi-svet.html" target="_blank">О квартирах сопровождаемого проживания расскажет Любовь Кац, председатель областной общественной организации АРДИ Свет</a> - Квартиры сопровождаемого проживания - как альтернатива интернатам. В России первыми жителями таких...
[url=https://33live.ru/novosti/24-03-2022-o-kvartirax-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-rasskazhet-lyubov-kac-predsedatel-oblastnoj-obshhestvennoj-organizacii-ardi-svet.html]О квартирах сопровождаемого проживания расскажет Любовь Кац, председатель областной общественной организации АРДИ Свет[/url] - Квартиры сопровождаемого проживания - как альтернатива интернатам. В России первыми жителями таких...