Квартиры сопровождаемого проживания - как альтернатива интернатам. В России первыми жителями таких...

Квартиры сопровождаемого проживания - как альтернатива интернатам. В России первыми жителями таких квартир как раз владимирцы. Почему этот опыт - шаг вперед для адаптации людей с инвалидностью, Вестям рассказала председатель областной общественной организации АРДИ "Свет" Любовь Кац