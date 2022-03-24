Молодожены решили взять с собой на свадьбу любимого питомца, видео набрало миллионы восторженных реакций от пользователей.

Молодожены решили взять с собой на свадьбу любимого питомца,видео набрало миллионы восторженных реакций от пользователей.Многие хозяева не могу жить без своих четвероногих друзей,они берут их с собой буквально везде. Молодая пара решила поделиться в соцсетяхтрогательным видео со своей свадьбы, на которой с ними рядом был любимый пес.Жених вынес друга на руках, когда шел к невесте, вручив еговместе с букетом. Девушка была несказанно рада увидеть питомца. Видео получилосьспонтанным и очень трогательным, Интернет-пользователи прослезились отумиления."Радуюсь за пса больше, чем за себяв этой жизни", "Вы только гляньте, как он улыбнулся,когда они его поцеловали!", "Они преданы нам всю жизнь. Как приятновидеть, что есть те, кто делает все то же самое для них самих",– написали комментаторы.