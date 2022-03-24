Западным странам думать, где они будут брать рубли, а не заниматься ерундой, считает Геннадий Онищенко.

Западным странам думать, где они будут брать рубли, а не заниматься ерундой, считает Геннадий Онищенко.В ходе спецоперации на Украине российские войска обнаружили американские биолаборатории. В Вашингтоне не стали отрицать наличие таких объектов в постсоветской стране, однако всяческинапускают туман, когда речь заходит о целях данной программы. Об этом пишет российский политик и врач Геннадий Онищенко в авторской колонке для .Исследования, которые проводились в этих лабораториях, вызывают большие подозрения, ведь в течение 30 лет никто не слышал, что американцы разрабатывали на территории Украины необходимые вакцины или занимались профилактикой. Мол, очевидно, что такие лаборатории даже не пытались помочь здравоохранению.По словам Онищенко, сейчас США пытаются разными способами отвлечь мировое сообщество от биолабораторий на Украине: например, устраивают "ядерную" антироссийскую истерику. А ведь возможность разработки смертоносных возбудителейрядом с Россией на самом деле имела место, и это доказано, подчеркнул политик.Врач призвал Запад перестать заниматься ерундой. Вместо этого так называемым партнерам следует запасаться рублями, которыми они будут рассчитываться за газ из России, считает Онищенко.