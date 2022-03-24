Эксперты провели исследование, чтобы узнать причины, по которым жители России отключаются от рабочего процесса. Был организован опрос — 1790 респондентов назвали главные препятствия в ..

Эксперты провели исследование, чтобы узнать причины, по которым жители России отключаются от рабочего процесса. Был организован опрос — 1790 респондентов назвали главные препятствия в своей деятельности.Как передает , почти пятой части опрошенных мешают работать активные переписки в Сети (19%). Второй по популярности ответ — просмотр новостных лент (15%). Третье место в рейтинге "нарушителей" трудового процесса досталось телефонным разговорам и нестабильно функционирующей технике (11%).Также к поводам отвлечься от работы отнесли: выполнение просьб коллег, частые совещания, чтение и комментирование публикаций в соцсетях, курение и поиск информации в интернете. Самые непопулярные варианты ответов — излишний самоанализ, игры и просмотр видео.