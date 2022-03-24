По мнению экспертов, затягивание процесса выписки скончавшегося родственника чревато неприятными последствиями.

По мнению экспертов, затягивание процесса выписки скончавшегося родственника чревато неприятными последствиями.Российским законом не оговорен срок, в который родственникам необходимо подать заявление на выписку из жилья умершего человека, а также ответственность за отсутствие такого заявления. Как правило, граждане сами заинтересованы в том, чтобы сделать это побыстрее и не платить дополнительные деньги за коммунальные услуги.При этом в нашей стране довольно распространена и противоположная практика. Часто родственники, еще не вступившие в свои законные права, специально не выписывают умершего и пользуются льготами по оплате ЖКУ.По мнению экспертов, опрошенных изданием "РИА Недвижимость", это может закончиться плохо. Когда факт смерти родственника все же выяснится, платежи будут пересчитаны с момента кончины плюс будут добавлены пени и штрафы. А в некоторых случаях и вовсе может быть заведено уголовное дело.Еще одна причина, по которой важно быстро выписать умершего родственника, заключается в возможном возникновении сложностей при продаже наследуемого жилья. Некоторые потенциальные покупатели могут просто отказаться от сделки с такой недвижимостью. Впрочем, закон к этому пока не обязывает.Ранее "Дни.ру" писали о том, что риэлторы предупредили россиян .