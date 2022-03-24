В начале выпуска о главной теме дня. Глава региона Александр Авдеев сегодня выступил с отчетом...

В начале выпуска о главной теме дня. Глава региона Александр Авдеев сегодня выступил с отчетом перед Законодательным собранием Владимирской области. В числе острых тем: медицина, строительство жилья, помощь сельскому хозяйству и, конечно, развитие экономики в период санкций. О времени важных задач и важных решений в репортаже Дмитрия Горкина.Почти полгода у руля региона. Первый социально-экономический отчёт врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева собрал полный зал. Депутаты Заксобрания, Госдумы, руководители муниципалитетов, общественных организаций. С какими показателями регион вошёл в 2022 год? Этому была посвящена первая часть доклада.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Рост собственных доходов составил 27.5% по сравнению с двадцатым годом. Произведен ремонт практически 135 километров дорог, введены в эксплуатацию две школы на 1100 мест во Владимире и 675 мест в Камешково. Дали старт региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения с объёмом финансирования более 1 миллиарда 200 тысяч рублей.В качестве главных проблем региона Авдеев отметил: отток кадров, недостаточные темпы строительства жилья, ситуацию с общественным транспортом. Задачи, которые стоят в этом году - повышение уровня доходов жителей, укрепление системы здравоохранения, развитие экономической сферы и помощь сельскому хозяйству. Сейчас разрабатывается второй пакет мер для поддержки предприятий. Конкретные проблемы требуют конкретных решений, и они у нового главы региона есть.Николай Виноградов, губернатор Владимирской области с 1997 по 2013 гг.:- Я чувствую какое-то новое звучание, очень хорошо структурирован доклад, не было забегания вперёд, не было посыпания головы пеплом, а ставились конкретные задачи.Евгений Рычков, глава округа Муром:- У нас проблемы с обеспечением электроэнергией. И вот сегодня я услышал прямой ответ на этот вопрос, что мы будем этим заниматься совместно с областью.Отметили присутствующие и то, что за словом нового главы региона всегда стоит дело. Пустых обещаний, особенно в современных экономических условиях - нет.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Без какого-то шапкозакидательства, без каких-либо невыполнимых обещаний, как иногда это бывает, к сожалению. И, по сути дела, это программа действий на ближайшее время, чтобы улучшать жизнь наших людей во Владимирской области.Игорь Игошин, депутат Государственной думы РФ от Владимирской области:- Всё, что озвучено, вот я лично знаю, что это уже проработано до деталей. Более того, те вопросы, которые озвучены, что они пока не будут презентоваться - они тоже прорабатываются.Выступление Авдеева продолжилось в зале заседаний Заксобрания. У депутатов появилась возможность задать конкретные вопросы. Строительство ФАПов, ремонт школ, помощь бизнесу... Отдельная тема - дефицит некоторых продуктов и лекарств, контроль за ростом цен.- Что исполнительная власть делает в регионе для стабилизации цен?Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Будет как раз совещание с приглашением наших основных торговых сетей и тех, кто формирует остаток на полках и ценовую политику. Бояться того, что не будет продукции, не стоит - уже сейчас фиксируется на последней неделе снижение на 30% спроса.Обсудили и трудности областных предприятий, ДСУ-3, Владимиртеплогаз, комбинат “Тепличный”. На вопрос, не стоит ли их приватизировать - Авдеев ответил твёрдым "нет".Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Я против приватизации, я считаю, что если мы умеем и должны вообще-то хорошо управлять, то смысла приватизировать нет, просто должны быть такими же рыночными предприятиями, как и другие - и работать эффективно.Александр Авдеев пообещал им поддержку, но и спрашивать с руководителей будут (цитата) "нещадно".Отчет главы региона был поддержан абсолютным большинством депутатов, врио губернатора пообещал, что предложения областных парламентариев будут приняты.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Сейчас наметилась такая некая консолидация всех: и депутатов ЗС, и органов местного самоуправления, депутатов ГД, глав органов местного самоуправления и, безусловно, администрации Владимирской области на решение всех задач.Современные экономические условия усложняют решение проблем региона, и, возможно, придётся выбирать между первостепенными задачами и теми, что можно отложить - это понимают все. Но как заявил Александр Авдеев, сегодня важно суметь воспользоваться переменами и обратить их в новые возможности.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”