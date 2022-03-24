Эксперт оценил решение российского лидера продавать газ за рубли.

Эксперт оценил решение российского лидера продавать газ за рубли.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что расчеты за поставки российского газа в недружественные страны будут переведены в рубли. Глава государства поручил Центробанку и правительству в течение недели определить порядок совершения операций с Европой в российской валюте.Как отмечает "", решение Путина привело к росту рубля. Издание пишет, что национальная валюта в дальнейшем будет только укрепляться. Так же полагает и экономист Василий Колташов. По его мнению, план может сработать, ведь европейские страны не могут вмиг отказаться от российского газа. Мол, Евросоюзу придется согласиться с условиями Москвы."По сути, это революция на европейском рынке", – считает эксперт.По данным Центробанка от 24 февраля 2022 года, доллар стоит 96,04 рубля, евро – 105,46 рубля. Примечательно, что еще накануне курс валют составлял 103,16 и 113,26 соответственно.Ранее о перспективах рубля экономист Максим Чирков. По его мнению, в дальнейшем расчеты за поставки других товаров экспорта за рубеж тоже переведут в российскую валюту, а значит спрос на нее будет сохраняться во всем мире.