Проблемное здание стоит в очереди - расселить жильцов должны в 2025 году. Однако люди уверены,...

Проблемное здание стоит в очереди - расселить жильцов должны в 2025 году. Однако люди уверены, условия, в которых они живут, не позволяют ждать так долго. С этим согласны и в областной прокуратуре. Что отвечают в мэрии и будут ли сдвинуты сроки? Кристина Иванова продолжит.Черный потолок в квартире Ольги Дроздовой - не смелое дизайнерское решение, а колонии аспергилла. Черной плесени. От первого появления в углу до ее абсолютного господства во всем подъезде прошло всего две недели, рассказывают жильцы дома по улице Большая Нижегородская 63В.- Тоже вот плесенью покрылась. Стоит даже не в помещении - вывозим в коридор, чтобы хоть какое-то проветривание было. И все равно цветет.А в этой квартире решили сделать потолок черным сразу - чтобы не видеть плесень. В таком положении люди живут уже несколько лет.Ольга Дроздова, жительница аварийного дома:- Дома ремонт делался, все слои отбивали, практически до камня все. Во все слои добавлялось все, что можно от грибка и плесени. Ничего не помогает.Виноваты бесконечные протечки, плохое отопление и неработающая вентиляция. Дом построен больше века назад. В 2018 году он признан аварийным. Тогда людям пообещали - расселят через семь лет. При этом, еще до признания здания непригодным для жизни, у многих местных уже была диагностирована хроническая астма. Постоянные бронхо-легочные болезни мучают и грудного ребенка Ольги. Людям необходимо срочно переезжать, но в мэрии заявляют- переселять некуда. Первые в очереди дома, признанные аварийными до 17 года. Как вариант временно заехать в маневренный фонд.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Сейчас изыскана возможность сдвинуть срок расселения этого дома на год. Срок установлен - 2024 год. У нас, по большому счету, вариантов, кроме как по заявлению граждан о переселении в маневренный фонд, у нас вариантов, у администрации города, нет. Маневренный фонд - действительно, это не хоромы царские, но что есть, то есть.Это предложение от мэрии, утверждают жильцы, поступило только после визита в дом нового прокурора области. Владислав Малкин заявил: жить здесь невозможно и инициировал проверку. Маневренный фонд - по сути, выход. Но там действительно далеко не хоромы.Надежда Растяженко, жительница аварийного дома:- Мне вот сейчас предлагают... у меня сейчас пятьдесят с лишним метров, они мне предлагают семнадцать квадратных метров. То есть, я должна переехать с внуком, с больной бабушкой и дочкой на эти 17 метров.Кроме того, люди боятся, что будут забыты, и временные комнаты (по шесть квадратов на человека) станут постоянным местом их жительства.Ольга Дроздова, жительница аварийного дома:- Я разговаривала с представителями администрации. Я говорю, вы мне скажите сроки, на сколько я там, на год, на полгода, на два года перееду, чтобы я знала, сколько мне там прожить. Она сказала, нет, какие вам сроки? У вас на 25-й год расселение стоит, до 25-го года можете не рассчитывать, что вы съедете с маневренного фонда, а там еще по мере поступления.Сейчас в доме на Большой Нижегородской живут 42 человека. Часть квартир- в муниципальной собственности. Коммуналку люди платят исправно, но управляющая компания поменяла лампочки в подъезде и почистила крышу ото льда лишь за пару часов до визита Малкина. Только на прокуратуру и осталась надежда, говорят люди. В ближайшее время будут рассмотрены все обращения, проверят и предлагаемое временное жилье. Итогом вполне может стать иск в суд.Альберт Русанен, руководитель регионального центра "ЖКХ контроль":- Если состоится решение суда по иску прокуратуры о немедленном расселении жителей данного многоквартирного дома, за неисполнение судебного решения грозит штраф в размере пятидесяти тысяч за каждый месяц неисполнения данного судебного решения.Но и это может не стать счастливым финалом истории. Собственники квартир получат компенсацию, но большой вопрос, какой она будет. Как правило, оценка подобных метров всегда ниже среднерыночной. Разницу, возможно, покроет бюджет: городской или областной. Но это, опять же, в лучшем случае.Кристина Иванова, Александр Чунаев, Илья Хлудов."Вести-Владимир"