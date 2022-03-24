Госинспекторам удалось снять дикое животное в заказнике Позарым имени В.М. Зимина.
Госинспекторам удалось снять дикое животное в заказнике "Позарым имени В.М. Зимина".
Удивительный инцидент произошел при патрулировании территории заказника. Кадры редкого явления кабарги людям появилось в сообществе заповедник "Хакасский" во "ВКонтакте".
Парнокопытное крайне редко настолько близко подпускает к себе человека. Дело в том, что это очень пугливое животное, ведущее в основном сумеречный образ жизни. Сотрудники заповедника рассказали, что обычно все фотофакты с кабаргой
с фотоловушек фиксируются именно в ночное время.
Интенсивная охота на сибирскую кабаргу вызвана
большим спросом и высочайшей ценой выделяемого ею мускуса. Из-за браконьерской
деятельности животное находится под угрозой уничтожения и внесено в Красную
книгу Республики Хакасия.