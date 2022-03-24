Госинспекторам удалось снять дикое животное в заказнике Позарым имени В.М. Зимина.

Госинспекторам удалось снять дикое животное в заказнике "Позарым имени В.М. Зимина".Удивительный инцидент произошел при патрулировании территории заказника. Кадры редкого явления кабарги людям появилось в сообществе заповедник "Хакасский" во "ВКонтакте".Парнокопытное крайне редко настолько близко подпускает к себе человека. Дело в том, что это очень пугливое животное, ведущее в основном сумеречный образ жизни. Сотрудники заповедника рассказали, что обычно все фотофакты с кабаргойс фотоловушек фиксируются именно в ночное время.Интенсивная охота на сибирскую кабаргу вызванабольшим спросом и высочайшей ценой выделяемого ею мускуса.​ Из-за браконьерскойдеятельности животное находится под угрозой уничтожения и внесено в Краснуюкнигу Республики Хакасия.