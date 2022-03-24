Российский рынок акций после месячного перерыва вырос более чем на десять процентов.

Российский рынок акций на первых после месячного перерыва торгах перешел к росту и поднимается уже более чем на 10% по индексу Мосбиржи, РТС теряет 4% на фоне подорожавшего за период приостановки фондового рынка доллара, следует из данных торгов.На старте индекс Мосбиржи показал символическое снижение, при этом РТС падал ниже 800 пунктов – обновив минимум с февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга рос на 10,47% - до 2729,16 пункта, индекс РТС снижался на 4,2% - до 897,56 пункта.