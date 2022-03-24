В России отмечается рост цен на автомобили. В связи с эти предприимчивые россияне нашли выгоду.

В России отмечается рост цен на автомобили. В связи с эти предприимчивые россияне нашли выгоду.В Перми на фоне роста цен на автомобили люди стали предлагать обменять свои машины на квартиры. Один из пермяков написал на "Авито", что готов отдать свой "Ниссан" X-Trail 2018 года взамен на квартиру в Мотовилихинском районе Перми. При этом автор объявления не исключает, что возможны доплаты."Возможен обмен на 1 или 2 комнатную квартиру не выше второго этажа в Мотовилихе (район цирк, дружба, агат) с доплатой", — говорится в сообщении собственника.Автор объявления указал, что при расчете наличными он отдаст свой автомобиль за 2,4 миллиона рублей.По данным , такие объявления стали публиковать и в других городах нашей страны. Люди справедливо пытаются найти выгоду от колебаний цен на авторынке. При этом цены на квартиры в стране пока держатся на одной отметке.Ранее "Дни.ру" писали о том, что эксперты ожидают снижения стоимости аренды жилья в московском регионе. В связи с колебаниями рынка аналитики предостерегают граждан от всплеска мошенничества в сфере купли-продажи и аренды недвижимости. Основной из преступных схем является подделка документов. Эксперты , из-за которых сделка может быть аннулирована.