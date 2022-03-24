Сотрудники регионального управления МЧС продолжают бесплатно устанавливать пожарные извещатели в...

Сотрудники регионального управления МЧС продолжают бесплатно устанавливать пожарные извещатели в домах владимирцев.Современные датчики появились еще в трех квартирах областного центра. Спасатели так же провели беседы с жителями и напомнили им об основных мерах пожарной безопасности в быту. Всего с начала года в регионе бесплатно установили уже 300 таких пожарных извещателей, датчики реагирует на дым на ранней стадии возгорания.В первую очередь спасатели устанавливают такие приборы в домах, где проживают многодетные семьи, люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации и одинокие пенсионеры. С начала года МЧС фиксирует рост количества пожаров во Владимире.