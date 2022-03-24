Забавный и в то же время опасный случай произошел в США. К счастью для хозяина авто, косолапый не смог проникнуть внутрь и полакомиться съестным.

Забавный и в то же время опасный случай произошел в США. К счастью для хозяина авто, косолапый не смог проникнуть внутрь и полакомиться съестным.Житель города Сьерра-Мадре штата Калифорния Билл Дюваль поведал, что приехал домой с рынка и обнаружил, что к нему во двор залезла медведица с двумямедвежатами. Американец опешил, не понимая, что делать дальше, и стал снимать незваных гостей через стекло автомобиля.На кадрах, появившихся в Сети, видно, как один из медвежат подошел к машине, в которой лежала купленная американцем солонина. Хищник подошел к дверце водителя и открыл ее. Мужчина вовремя сумел запереть дверь, поскольку косолапый еще несколько раз пыталсяпроникнуть внутрь.Не получив лакомства, медведи ушли. Билл Дюваль отметил, что в последнее время появилосьновое поколение медведей, которые совсем не боятся человека. Забравшихся кнему во двор хищников не отпугнул даже лай собаки.