В 2022 году в Кольчугинском районе пройдут капремонты поликлинических отделений, а в последующие...

В 2022 году в Кольчугинском районе пройдут капремонты поликлинических отделений, а в последующие годы будут построены детская поликлиника ЦРБ и ФАПы - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Будут отремонтированы поликлинические отделения в посёлках Бавлены и Белая Речка. Кроме того, в марте завершился капремонт операционного блока Кольчугинской центральной районной больницы, начатый в 2021 году.Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Кольчугинском районе продолжится и в последующие годы. До конца 2024 года на территории больничного городка ЦРБ будет построен современный трёхэтажный корпус, где разместятся детская поликлиника и стационар, а в 2023 году пройдёт капитальный ремонт ФАПа в селе Новобусино и построены модульные ФАПы в селе Зиновьево и посёлке Золотуха.Фото: freepik