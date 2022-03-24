В 18:23 23 марта 2022 года в Александрове на улице Стрелецкая Набережная у дома №7 загорелся...

В 18:23 23 марта 2022 года в Александрове на улице Стрелецкая Набережная у дома №7 загорелся легковой автомобиль.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. Пресс-служба МЧС по Владимирской области сообщает, что на момент прибытия подразделений наблюдалось задымление автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на 1,5 кв. м. Сгорел моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/