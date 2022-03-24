В Кольчугинском районе на участке реки Пекши провели работы по чернению льда. Комплекс превентивных мероприятий проводят в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья

В Кольчугинском районе на участке реки Пекши провели работы по чернению льда. Комплекс превентивных мероприятий проводят в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории области. На участке реки Клязьмы в городе Вязники в феврале провели мероприятия по распиловке льда в районе моста к Заречной зоне. А в эти дни на участке реки Пекши