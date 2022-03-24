В Кольчугинском районе проведут капитальный ремонт поликлиник в 2022 году. Также планируют построить детскую больницу ЦРБ и ФАПы в последующие годы. Кольчугинский район, как и другие

В Кольчугинском районе проведут капитальный ремонт поликлиник в 2022 году. Также планируют построить детскую больницу ЦРБ и ФАПы в последующие годы. Кольчугинский район, как и другие муниципальные образования Владимирской области, продолжает участвовать в реализации программы модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Проект модернизации направлен на улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей