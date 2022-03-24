Они работают без охраны.

В Меленковском районе четыре школы работают без охраны. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Ведомство выявило нарушения антитеррористического законодательства. Заключить договоры с ЧОПами учреждениям было предписано до 31 декабря прошлого года. Однако секьюрити на входе в образовательные учреждения до сих пор отсутствуют.Прокурор Меленковского района подал иск в суд. Фемида удовлетворила требования надзорного органа и обязала заключить договоры на оказание охранных услуг.Добавим, что указанные организации, как места массового скопления людей, относятся к третьей категории террористической опасности.