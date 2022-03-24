Прокуратурой Меленковского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии...
Прокуратурой Меленковского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму образовательными учреждениями.
Как оказалось, здания 4 местных школ района отнесены к 3 категории опасности и используется образовательным учреждением на праве оперативного управления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Согласно паспортов безопасности школы в срок до 31 декабря 2021 года обязаны были обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
Вместе с тем, охрана зданий в указанный срок не обеспечена, соответствующие договоры не заключены.
По фактам выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с 4 исковыми заявлениями с требованием обязать образовательные учреждения устранить нарушения законодательства путем заключения договоров на охрану объекта.
Исковые заявления удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры Меленковского района.
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