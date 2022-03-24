Прокуратурой Меленковского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии...

Прокуратурой Меленковского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму образовательными учреждениями.Как оказалось, здания 4 местных школ района отнесены к 3 категории опасности и используется образовательным учреждением на праве оперативного управления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Согласно паспортов безопасности школы в срок до 31 декабря 2021 года обязаны были обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.Вместе с тем, охрана зданий в указанный срок не обеспечена, соответствующие договоры не заключены.По фактам выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с 4 исковыми заявлениями с требованием обязать образовательные учреждения устранить нарушения законодательства путем заключения договоров на охрану объекта.Исковые заявления удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры Меленковского района.Фото: https://stock.adobe.com/ru/