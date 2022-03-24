Судебное разбирательство назначено на 5 апреля.

В Муромский городской суд поступил иск к ООО «Союз» о возмещении материального ущерба. Дело в том, что на автомобиль супруги истца упала ледяная глыба.Днём 1 февраля женщина припарковала машину у жилого дома. Спустя некоторое время сработала сигнализация. Возмутителем спокойствия оказался кусок льда.В результате у авто разбито заднее стекло, спойлер с повторителем стоп-сигнала, а также облицовка крыши багажника. На место вызвали полицейских. По результатам проверки установлено, что ответственность за содержание кровли несет вышеуказанная «управляшка».По мнению владельца транспортного средства, стоимость ремонта автомобиля составит 90 тысяч рублей. Всю сумму семейная пара намерена взыскать с управляющей компании.Судебное разбирательство назначено на 5 апреля.