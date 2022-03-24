Этот факт напрямую доказывает: причина дефицита сахара- ажиотаж. Нормализоваться ситуации не даёт...

Этот факт напрямую доказывает: причина дефицита сахара- ажиотаж. Нормализоваться ситуации не даёт повышенный спрос.Изначально ажиотаж фиксировался на целый ряд продуктов. Но именно сахар по-прежнему нельзя купить свободно, отметили на оперативном совещании в администрации области. По словам представителей сетей, весь завозимый сахар разбирают моментально. Есть факты, что обстановку используют перекупщики, продавая потом товар по завышенной цене. Искусственно созданный дефицит нарушает отлаженные цепочки "поставщик-продавец". Если товар раскупается внезапно, графики нарушаются. Заводы выпускают сверхплановую продукцию. Итог- увеличение себестоимости и отпускной цены. Глава региона Александр Авдеев выразил уверенность, что постепенно спрос выйдет на нормальные показатели. Важно понимать, Россия производит больше сахара, чем потребляет. Ситуацию в магазинах нашего