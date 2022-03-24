23 марта 2022 года во Владимирской области рассмотрено уголовное дело в отношении пятидесяти семи...

23 марта 2022 года во Владимирской области рассмотрено уголовное дело в отношении пятидесяти семи летнего жителя Гороховецкого района, который ночью 01 августа 2021 года в д. Кожино в состоянии алкогольного опьянения в ответ на безразличие компании молодых людей к его попытке завязать с ними общение устроил хаотичную стрельбу из охотничьего ружья на улице деревни - сообщает пресс-служба судов Владимирской области.Действия подсудимого квалифицированы судом по ч. 2 ст. 213 УК РФ, как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия. Приговором Гороховецкого районного суда Владимирской области от 23 марта 2022 года данный гражданин осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ к двум годам лишения свободы.С учетом того, что подсудимый ранее к административной ответственности не привлекался, преступление совершил впервые, тяжких последствий не наступило, потерпевшие на строгом наказании не настаивали, имеется ряд смягчающих обстоятельств, назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года.Фото: freepik