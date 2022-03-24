Следующие 5,5 лет он проведёт в воспитательной колонии.

В Собинке 16-летний подросток признан виновным в . Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Вечером 26 марта обвиняемый, его знакомый и две девушки распивали спиртные напитки. Между молодыми людьми произошёл конфликт, в ходе которого юноша руками и ногами до смерти забил 21-летнего потерпевшего. Один из ударов был табуретом по голове. От полученных травм пострадавший скончался через несколько дней в Собинской районной больнице.Душегуб признал свою вину и раскаялся в содеянном.Следующие 5,5 лет он проведёт в воспитательной колонии.