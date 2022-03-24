В Собинском районе несовершеннолетний отправится в тюрьму на 5,6 лет за убийство. Судом установлено, что в конце марта прошлого года несовершеннолетний З. распивал спиртные напитки с Р. и

В Собинском районе несовершеннолетний отправится в тюрьму на 5,6 лет за убийство. Судом установлено, что в конце марта прошлого года несовершеннолетний З. распивал спиртные напитки с Р. и двумя знакомыми. В ходе застолья между З. и Р. произошел конфликт. В результате которого у подсудимого возник преступный умысел причинить вред здоровью Р. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения,