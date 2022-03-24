Ее госпитализировали в больницу. По словам хирургов, пациентку выпишут через несколько дней.

В Суздале лощадь сбросила с седла китайскую туристку и затоптала её. Об этом сообщили во владимирских«Девушка получила переломы таза и сотрясение», - сообщают очевидцы.Пострадавшую госпитализировали в больницу. По словам хирургов, пациентку выпишут через несколько дней.Напомним, что в РФ владельцам гужевого транспорта не нужны права на перевозку пассажиров. У большинства городских извозчиков оформлено ИП.В сезон на улицах скапливается по 40-50 повозок. Суздальцы отмечают, что засилье таких предпринимателей создает проблемы для передвижения.Добавим, что недавно замначальника местного ОМВД . Офицер уволен из правоохранительных органов. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Бывший полицейский арестован на два месяца.