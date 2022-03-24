Стали известны подробности происшествия с лошадью в Суздале. Сегодня во время конной прогулки...
Стали известны подробности происшествия с лошадью в Суздале. Сегодня во время конной прогулки серьезные травмы получила гостья из Китая.
Вопреки предостережению извозчиков не садиться на животное вдвоем, двое граждан Поднебесной решили оседлать лошадь совместно. Ей это, видимо, не понравилось, и животное сбросило седоков. В итоге, гражданка КНР получила травму таза. Сейчас она находится в Больнице скорой помощи во Владимире. По прогнозам медиков, через несколько дней девушка восстановится полностью.
А я напомню, это уже второй несчастный случай с лошадьми в Суздале за несколько дней. В эти выходные в древнем городе автомобиль врезался в гужевую повозку, несколько человек, в том числе дети, получили серьезные травмы.