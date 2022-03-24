Стали известны подробности происшествия с лошадью в Суздале. Сегодня во время конной прогулки...

Стали известны подробности происшествия с лошадью в Суздале. Сегодня во время конной прогулки серьезные травмы получила гостья из Китая.Вопреки предостережению извозчиков не садиться на животное вдвоем, двое граждан Поднебесной решили оседлать лошадь совместно. Ей это, видимо, не понравилось, и животное сбросило седоков. В итоге, гражданка КНР получила травму таза. Сейчас она находится в Больнице скорой помощи во Владимире. По прогнозам медиков, через несколько дней девушка восстановится полностью.А я напомню, это уже второй несчастный случай с лошадьми в Суздале за несколько дней. В эти выходные в древнем городе автомобиль врезался в гужевую повозку, несколько человек, в том числе дети, получили серьезные травмы.