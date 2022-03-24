Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России» и Межрегиональные...

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России» и Межрегиональные соревнования «Рыцари аэробики» прошли в Суздале в период с 16 по 18 марта - сообщается на сайте спортивной школы "Триумф", которая представляла Камешковский район. В соревнованиях принимали участие 325 спортсменов из 10 субъектов Российской Федерации.Акимов Константин в индивидуальных выступлениях в возрастной группе 6-8 лет завоевал серебро, а также взял серебро в паре с Ксенией Желтовой.Отличное выступление в номинации «Соло» в возрастной группе 9-11 лет продемонстрировала Гриднева Ксения, вышла в финал (в 8-ку сильнейших спортсменов) став 5-й в турнирной таблице среди 100 участников. Старшие участницы на Всероссийских соревнованиях в номинации Трио в возрастной группе 12-14 лет Джуян Илона, Шахторина Полина, Наумова Ульяна прошли в финал и в возрастной группе 15-17 лет тройка Ривкина Анастасия, Шорыгина Варвара, Елизарова Анастасия также стали финалистами.Фото: freepik