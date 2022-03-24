Добавим, что по информации «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», за сутки уровень воды на Клязьме около Вязников вырос на 11 сантиметров.

В Вязниках временно разведут наплавной мост. Об этом рассказали в администрации Вязниковского района.Причина - ожидающийся весенний паводок. Сейчас объект связывает город с Заречной частью. Ориентировочно конструкцию разведут 24 марта. Однако уже 28 числа переправу вернут в исходное положение.Добавим, что по информации «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», за сутки уровень воды на Клязьме около Вязников вырос на 11 сантиметров. Слой льда стремительно тает.Местным жителям рекомендуют внимательнее относиться к грядущему половодью.