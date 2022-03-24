с 24 по 28 марта 2022 года в Вязниках будет разведен наплавной мост через Клязьму на автодороге...

с 24 по 28 марта 2022 года в Вязниках будет разведен наплавной мост через Клязьму на автодороге Вязники — Козлово — Бурино - сообщает пресс-служба администрации района. Переправа не будет работать из-за начала весенних паводков."На данный момент уровень воды в Клязьме составляет 54 сантиметра, река относительно спокойная, но погодные условия всегда могут внести свои коррективы, - пояснила «Маяку» начальник курсов по гражданской обороне местного управления ГО и ЧС Анастасия Хенова. – Мониторинг осуществляется ежедневно. Силы и средства мобилизованы. Мы будем оперативно информировать жителей об изменении ситуации".Фото: Вязники на связи (ВКонтакте)