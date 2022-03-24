С наступлением весны перелетные птицы возвращаются на свои излюбленные места.

С наступлением весны перелетные птицы возвращаются на свои излюбленные места.Фотографу из Костомукши – Виталию Никулину удалось снять на видео первых лебедей, вернувшихся после долгой зимовки в Карелию. Прекрасные белые птицы обосновались на озере Верхнее Куйто, которое уже частично освободилось ото льда.Грациозные птицы много лет назад облюбовали это место, и теперь ежегодно прилетают сюда после зимовки в теплых краях. Белые красавцы всегда восхищают местных жителей, которые часто приходят покормить птиц и полюбоваться их природной грацией.Пока в объектив местного фотографа попала лишь первая пара вернувшихся птиц. Они с удовольствием плавают, греются на солнышке и чистят свои перышки. Можно ожидать, что в ближайшем будущем лебединая стая на озере Верхнее Куйто значительно пополнится.Возвращение перелетных птиц на насиженные места является верным признаком прихода настоящей весны. Подобные кадры неизменно вызывают у уставших от долгой зимы россиян прилив радости, вдохновения и жизненных сил.Ранее "Дни.ру" рассказывали о другом забавном видео, ставшем популярным в Сети: женщина установила скрытую камеру в спальне и .