Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи проходит неделя культуры и искусства...

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи проходит неделя культуры и искусства калмыцкого народа. Проект "Владимир интернациональный" существует уже девять лет. В его рамках представители разных народов нашей многонациональной страны рассказывают о своих традициях. Подробности - в репортаже Евгения Беляева.Много ли мы знаем о Калмыкии? Буддистские храмы, бескрайние степи, лотосы и богатая история - этим полон южный край. Эвелина Валетова родом из этой республики - сейчас она курсантка Владимирского Юридического института. Такие дни, как Цаган Сар или Праздник Весны, для неё родные. Предложение рассказать о своей культуре владимирцам девушка приняла с радостью.Она исполнила национальные песни "Эжин Дун" и "Улан Альчурта" - "Песню матери" и "Алый платочек".Эвелина Валетова, курсантка Юридического института:- Первая песня - про мать. Ее поет воин, который находится в военном походе. Он поет ее о матери своей.- И она является, так скажем, национальным богатством?- Национальным богатством. Эту песню знает абсолютно каждый человек, проживающий в республике Калмыкия, все ее знают наизусть, все ее могут исполнить. То есть это больше чем музыкальное произведение для нашего народа.Организаторы недели калмыцкой культуры рассказали школьникам и студентам о декоративно-прикладном искусстве республики, традициях старинной калмыцкой письменности, национальной кухне.Светлана Шашилова, заведующая сектором иностранной литературы Областной библиотеки для детей и молодежи:- Каждые где-то полгода у нас одна проходит такая вот тематическая неделя. В течение пяти дней мы рассказываем о национальной литературе, праздниках, обычаях, традициях, национальных блюдах и национальных костюмах. К нам приезжала творческая делегация из республики Калмыкия. Они были у нас на открытии, это - представитель национальной библиотеки республики Калмыкия и главный редактор республиканской газеты.До конца недели владимирцам расскажут о литературе и фольклоре Калмыкии, героическом эпосе "Джангар", о знаменитых спортсменах и героях Советского Союза, уроженцев Калмыкии. Через полгода, осенью, библиотека передаст эстафету Молдавии.Евгений Беляев, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»