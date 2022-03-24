Во Владимире мужчина отсудил у мэрии более 165 тысяч рублей за повреждения автомобиля, которые нанесло упавшее дерево. В. обратился в суд с иском к МКУ г. Владимира «Благоустройство», ООО

Во Владимире мужчина отсудил у мэрии более 165 тысяч рублей за повреждения автомобиля, которые нанесло упавшее дерево. В. обратился в суд с иском к МКУ г. Владимира «Благоустройство», ООО «Управляющая компания Люкс» о взыскании материального ущерба, причиненного в результате падения дерева. В обоснование иска указал, что ему принадлежит на праве собственности автомобиль. В июля 2021