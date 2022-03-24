Авторские рецепты монастырской кухни в Великий пост. Готовим суп с грибами и пшенную кашу с тыквой...
<a href="https://33live.ru/novosti/24-03-2022-vladimirskaya-eparxiya-podelilas-avtorskimi-receptami-monastyrskoj-kuxni-v-velikij-post.html" target="_blank">Владимирская Епархия поделилась авторскими рецептами монастырской кухни в Великий пост</a> - Авторские рецепты монастырской кухни в Великий пост. Готовим суп с грибами и пшенную кашу с тыквой...
[url=https://33live.ru/novosti/24-03-2022-vladimirskaya-eparxiya-podelilas-avtorskimi-receptami-monastyrskoj-kuxni-v-velikij-post.html]Владимирская Епархия поделилась авторскими рецептами монастырской кухни в Великий пост[/url] - Авторские рецепты монастырской кухни в Великий пост. Готовим суп с грибами и пшенную кашу с тыквой...