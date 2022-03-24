На допросе он отказался от дачи показаний. По ходатайству следователя его заключили под стражу.

Во Владимире 20-летний парень сломал нос полицейскому. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ», - уточнила официальный представитель ведомства Мария Серова.По версии следствия, вечером 17 марта сотрудник МВД, находясь в торговом помещении супермаркета, пресёк противоправные действия владимирца. Законные требования нарушителю не понравились. Он нанёс не менее двух ударов по лицу представителя власти, сломав ему нос.Парня задержали. На допросе он отказался от дачи показаний. По ходатайству следователя его заключили под стражу.