Во Владимире дети-сироты получили квартиры по решению суда. На постоянном контроле прокуратуры города Владимира находятся вопросы исполнения законодательства об обеспечении детей-сирот и

Во Владимире дети-сироты получили квартиры по решению суда. На постоянном контроле прокуратуры города Владимира находятся вопросы исполнения законодательства об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан из их числа, жилыми помещениями. «В ходе ранее проведенных проверок выявлено, что ряд граждан указанной категории, в установленном порядке не обеспечен жильем, чем нарушено их право